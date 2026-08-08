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हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बनाई रणनीति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिसौदिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों से राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बढ़ावा देने और आम लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया गया। कई प्रमुख नेताओं ने इस अभियान में भागीदारी निभाने पर बल दिया।

हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बनाई रणनीति

हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने को डालूपुर रोड स्थित भाजपा कैंप कार्यालय पर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिसौदिया ने की। चेयरमैन प्रतिनिधि योगेंद्र गुप्ता ने दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रचलित कर बैठक का शुभारंभ किया। चेयरमैन प्रतिनिधि योगेंद्र गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों से आह्वान किया कि वह अपने क्षेत्रों में लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और अभियान के महत्व के बारे में जागरूक करें। भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिसौदिया ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियमों का पालन करें और अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ें।

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भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रामगोपाल शाक्य, मंडल उपाध्यक्ष निर्मल कुमार शर्मा, मीमांशु गुप्ता, सुधांशु गुप्ता, बारेलाल दिवाकर, पवन शाक्य, दीपक शाक्य, बोबी यादव, बलराम, उपेंद्र ठाकुर, विजेंद्र यादव व रतन शाक्य मौजूद रहे।

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