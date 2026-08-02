भाजपा ने तय की संगठनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति, हर घर तिरंगा और रविदास कलश यात्रा पर जोर

जिला भाजपा कार्यालय में रविवार को जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक में ‘हर घर तिरंगा-तिरंगा यात्रा’ और संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती वर्ष के तहत प्रस्तावित कलश यात्रा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश घर-घर तक पहुंचाया जाएगा, जबकि संत रविदास के विचारों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अनुशासन व समर्पण के साथ कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान किया।

बैठक में मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक जिम्मेदारियां तय करने तथा आगामी अभियानों को प्रभावी बनाने पर भी मंथन हुआ। बैठक में जिला महामंत्री संजीव चौधरी, हीरा सिंह बिष्ट और लव शर्मा, तरुण नैय्यर, सीमा चौहान, संदीप अग्रवाल, रितु ठाकुर, पारुल चौहान, भूप सिंह, नकली राम सैनी, लक्ष्मण नागर, अरविंद कुशवाह, तेलूराम प्रधान, अभिनव चौहान, लोकेश पाल, जसबीर बसेड़ा, रेनू शर्मा, प्रमोद शर्मा, संजीव कुमार, रंजना चतुर्वेदी, तुषांक भट्ट, प्रशांत शर्मा, कैलाश भंडारी, बिंदरपाल, विपिन शर्मा, पवन कपूर, चित्र कुमार सैनी, सुशील पंवार, राकेश सैनी, विवेक चौहान, विक्रम चौहान, अश्विनी कंबोज, प्रताप प्रधान, कमल प्रधान, प्रेम शंकर पिंकी, विपिन चौधरी, नवोज वालिया, बृजेश शर्मा, जितेंद्र चौधरी, जितेंद्र सैनी, राजकुमार अरोड़ा, हर्षित त्रिपाठी, सत्यवीर सिंह, गौरव बिंदल और संदीप कुमार सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।