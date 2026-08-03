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भाजपा नगर मंडल की मासिक बैठक में संगठन विस्तार व बूथ सशक्तीकरण पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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रविवार को भाजपा नगर मंडल हवेली खड़गपुर की मासिक बैठक में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तीकरण, और जनसंपर्क कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता शिव शंकर चौधरी ने की, जिसमें शंभू केशरी और रजनीश झा ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं की जानकारी फैलाने का आग्रह किया।

भाजपा नगर मंडल की मासिक बैठक में संगठन विस्तार व बूथ सशक्तीकरण पर जोर

हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।रविवार को भाजपा नगर मंडल हवेली खड़गपुर की मासिक बैठक नगर के सिंहपुर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर मंडल अध्यक्ष शिव शंकर चौधरी ने की। बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न मंच-मोर्चा के पदाधिकारी, मातृशक्ति की प्रतिनिधि, मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रमुख एवं सह प्रमुख, बूथ अध्यक्ष तथा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में तारापुर विधानसभा संयोजक सह प्रदेश परिषद सदस्य शंभू केशरी, जिला मंत्री रजनीश झा विशेष रूप से मौजूद थे। बैठक के दौरान संगठन विस्तार, बूथ सशक्तीकरण, आगामी संगठनात्मक एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों की तैयारी तथा केंद्र एवं प्रदेश नेतृत्व द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।

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तारापुर विधानसभा संयोजक शंभू केशरी एवं जिला मंत्री रजनीश झा ने कहा कि कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, आम जनता के बीच केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने तथा आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। नगर मंडल अध्यक्ष शिव शंकर चौधरी ने कहा कि भाजपा की मजबूती का आधार बूथ स्तर का संगठन है।उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन के निर्देशों का पालन करते हुए जनसंपर्क अभियान तेज करने और पार्टी की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस मौके पर विवेक कुमार, सुरेश पासवान, ओमप्रकाश शर्मा, सुभाष चंद्र साहा, मनोज कुमार चौधरी, अविनाश कुमार पुष्प, परमानंद मंडल, बिपिन कुमार सिंह, सुरेंद्र चौधरी, सुभाष कुमार, डा. अशोक कुमार केशरी, अंगद सिंह, धर्मवीर प्रसाद साह, माधव कुमार ठाकुर, निरंजन मिश्रा, शैलेंद्र कुमार सिन्हा, प्रभाकर कुमार, नीतेश कुमार, सनुज कुमार, पूर्णानंद केशरी, गौतम कुमार, ओमप्रकाश पासवान, संजय मंडल आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

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