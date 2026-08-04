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हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी भाजपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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भारतीय जनता पार्टी धनबाद की बैठक झरिया में आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रव्यापी अभियानों की योजनाएं बनाई गईं। यह बैठक 4-5 अगस्त को गुरु रविदास जी की कलश वंदन यात्रा, 10-15 अगस्त को 'हर घर तिरंगा अभियान' और 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के लिए रणनीति तैयार करने के लिए थी।

हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी भाजपा

भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर द्वारा चलाए जा रहे संगठनात्मक व राष्ट्रव्यापी अभियानों को सफल बनाने के लिए सोमवार को झरिया स्थित बिहार बिल्डिंग कार्यालय में बैठक हुई। महानगर जिलाध्यक्ष श्रवण राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य रूप से झरिया विधायक रागिनी सिंह उपस्थित रहीं। 4 व 5 अगस्त को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कलश वंदन यात्रा, 10 से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा अभियान' व तिरंगा यात्रा तथा 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' को भव्य बनाने की रणनीति तैयार की गई। मंडल और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय कर जनभागीदारी पर बल दिया गया।

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विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि भाजपा राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर कार्य करने वाला संगठन है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्रभक्ति की भावना सशक्त करने और इतिहास से सीख लेने की प्रेरणा देते हैं। बैठक में राजकुमार अग्रवाल, मानस प्रसून, रूपेश सिन्हा, वीरेंद्र हांसदा, अजय निषाद, बच्चा गिरी, अमलेश सिंह, स्वरूप भट्टाचार्य, उमेश यादव, अवधेश साव, सुनील पासवान, संतोष रवानी, दलीप भारती आदि मौजूद थे।

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