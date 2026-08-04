हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी भाजपा
भारतीय जनता पार्टी धनबाद की बैठक झरिया में आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रव्यापी अभियानों की योजनाएं बनाई गईं। यह बैठक 4-5 अगस्त को गुरु रविदास जी की कलश वंदन यात्रा, 10-15 अगस्त को 'हर घर तिरंगा अभियान' और 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के लिए रणनीति तैयार करने के लिए थी।
भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर द्वारा चलाए जा रहे संगठनात्मक व राष्ट्रव्यापी अभियानों को सफल बनाने के लिए सोमवार को झरिया स्थित बिहार बिल्डिंग कार्यालय में बैठक हुई। महानगर जिलाध्यक्ष श्रवण राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य रूप से झरिया विधायक रागिनी सिंह उपस्थित रहीं। 4 व 5 अगस्त को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कलश वंदन यात्रा, 10 से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा अभियान' व तिरंगा यात्रा तथा 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' को भव्य बनाने की रणनीति तैयार की गई। मंडल और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय कर जनभागीदारी पर बल दिया गया।
विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि भाजपा राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर कार्य करने वाला संगठन है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्रभक्ति की भावना सशक्त करने और इतिहास से सीख लेने की प्रेरणा देते हैं। बैठक में राजकुमार अग्रवाल, मानस प्रसून, रूपेश सिन्हा, वीरेंद्र हांसदा, अजय निषाद, बच्चा गिरी, अमलेश सिंह, स्वरूप भट्टाचार्य, उमेश यादव, अवधेश साव, सुनील पासवान, संतोष रवानी, दलीप भारती आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें