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पंदनिया मंडल में भाजपा की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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मारगोमुंडा में भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सशक्तिकरण और केंद्र की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने पर चर्चा की। सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मतदाता नाम सूची पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया। प्रवासी बैठकों का आयोजन भी किया जाएगा।

पंदनिया मंडल में भाजपा की बैठक

मारगोमुंडा प्रतिनिधि। पंदनिया चौक अवस्थित एक निजी आवास में भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पार्टी सशक्तिकरण पर घंटों विचार-विमर्श किया। मौके पर पंदनिया मंडल के प्रभारी प्रह्लाद यादव, प्रवासी प्रभारी शिवशंकर सिंह ने केंद्र की योजनाओं को घर-घर पहुंचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में एसआईआर कार्यक्रम चल रहा है, सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मतदाता का नाम सूची से ना कटे इसका विशेष ध्यान रखें। कहा कि जैसे मतदाता जो अन्यत्र भी अपना नाम रखे हैं वैसे मतदाता का नाम सूची में ना जुड़े इसका भी ख्याल रखें।

कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर प्रवासी बैठक की जाएगी। मौके पर तरुण दे, मुकेश यादव, दिनेश राय, कार्तिक सिंह, निवास तिवारी, रोहित सिंह, तुलसी यादव आदि मौजूद थे।

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