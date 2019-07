मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो विधायकों ने कमलनाथ सरकार के पक्ष में किया वोट

कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार गिरने के बाद एक तरफ जहां ऐसी कयासबाजी हो रही है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में भी कुछ बड़ा उलट फेर कर सकती है। इस बीच, बुधवार को जो खबर सामने आई है वह बिल्कुल इसके विपरित और बीजेपी के लिए परेशानी पैदा करनेवाली है।

मध्य प्रदेश विधानसभा में अपराध कानून (संशोधन) पर वोटिंग के दौरान बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों ने कमलनाथ सरकार का वोट कर समर्थन किया। खुद सीएम कमलनाथ ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी है।

Two BJP MLAs vote in favour of Kamal Nath Govt during voting on criminal law(amendment) in Madhya Pradesh assembly pic.twitter.com/TEALmXA4g0

ये भी पढ़ें: विधानसभा में उठा विधायक निधि बढ़ाने का मामला, कमलनाथ ने दिया ये बयान

कमलनाथ ने इस वोटिंग के बाद उनकी सरकार को अस्थिर बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निसाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा- ‘’रोजाना भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी सरकार अल्पमत वाली सरकार और यह किसी भी दिन गिर जाएगी, आज विधानसभा में वोटिंग (अपराध कानून संशोधन पर) के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने हमारी सरकार के पक्ष में वोट डाला है।”

Madhya Pradesh CM Kamal Nath: Everyday BJP says we are a minority govt and one which could fall any day. Today in voting in assembly(on criminal law amendment), two BJP MLAs voted in favour of our Govt pic.twitter.com/4rN6pFzCbB