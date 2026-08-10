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यूथ को भाजपा से जोड़ने की जिम्मेदारी निभाएंगे राजेश चौधरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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संगठन ने सौंपी भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी की कमान संगठन ने सौंपी भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी की कमान मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद मांट क्

यूथ को भाजपा से जोड़ने की जिम्मेदारी निभाएंगे राजेश चौधरी

मांट क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश चौधरी को भाजपा हाईकमान ने भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाकर नई जिम्मेदारी सौंपी है। अब विधायक राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश के यूथ को भाजपा से जोड़कर मिशन 2027 को फतेह करने की योजना को अमली जामा पहनाएंगे। बताते चलें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता का पिछले 5 वर्ष से दायित्व संभाल रहे राजेश चौधरी को डेढ़ माह पहले संगठन में प्रदेश महामंत्री बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी थी। अब उन्हें शीर्ष नेतृत्व की सहमति पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाकर अहम जिम्मेदारी दी है। विदित हो कि इस समय भाजपा उत्तर प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव की सफलता को लेकर जेन जी को पार्टी से जोड़ना चाहती है।

विधायक राजेश चौधरी के पास सांगठनिक कार्य करने का लंबा अनुभव है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहते हुए विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की। उसके बाद बजरंग दल के जिला संयोजक, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री एवं राष्ट्रीय स्तर पर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यक्रम संयोजक जैसी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है।युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बनने के उपरांत विधायक राजेश चौधरी ने कहा कि वह संगठन के व्यक्ति हैं। जब-जब पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देती है उसकी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हैं। शीघ्र ही वह युवाओं के बीच जाकर पार्टी का विजन उनके समक्ष रखेंगे और नए युवाओं को पार्टी से जोड़ेंगे।

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