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भाजपा नेतृत्व ने उत्तराखंड की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भाजपा नेतृत्व ने उत्तराखंड की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की----------------------------संगठन से लेकर सरकार को दिए गए खास निर्देश ------------------------नईदिल्ली। विशेष संवाददाताभाजपा नेतृत्व ने अगले...

भाजपा नेतृत्व ने उत्तराखंड की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की

भाजपा नेतृत्व ने उत्तराखंड की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की--------------------------- -संगठन से लेकर सरकार को दिए गए खास निर्देश

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बैठक का आयोजन

नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

भाजपा नेतृत्व ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ पहली बड़ी बैठक की है। बैठक में चुनावी तैयारियों, संगठन की भूमिका, सरकार की सक्रियता समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य में एकजुटता और समन्वय के साथ जमीनी काम करने के निर्देश दिए हैं।

विशिष्ट उपस्थित

भाजपा के पुराने मुख्यालय 11 अशोक रोड पर बुधवार शाम को हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक में संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ाने और सरकार की उपलब्धियाों व योजनाओं को जनता तक प्रभावी ढंग से ले जाने पर जोर दिया गया। सरकार को भी कहा गया कि संगठन के साथ व्यापक समन्वय बनाया जाए और एकजुट होकर काम किया जाए।

खेमेबाजी न होने के निर्देश

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने साफ किया कि राज्य में किसी भी स्तर किसी भी तरफ ही खेमेबाजी नहीं होनी चाहिए। सरकार व संगठन के नेतृत्व की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सबको साथ लेकर चलें। चूंकि सरकार में रहने पर सरकार विरोधी माहौल भी बनता है, इसिलए सतर्कता से आगे बढ़े और लोगों की नाराजगी को दूर करने के साथ उनको साथ जोड़ने को प्राथमिकता पर रखे।

चुनाव की समयसीमा

विधानसभा चुनावों को अब छह माह से भी कम समय बचा है, इसलिए अभी से हर बूथ को लक्ष्य बनाकर काम किया जाए। नेताओं के ज्यादा से ज्यादा प्रवास हों, लाभार्थी सम्मेलन जैसे कार्यक्रमो को भी किया जाए। गौरतलब है कि इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जब राज्य का दौरा किया था और जो निर्देश दिए थे, उन पर जानकारी ली गई कि उस पर कितना काम हुआ है। बैठक में युवाओं खासकर जेन जी के लिए विशेष पहल करने को भी कहा गया है।

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सामान्य प्रश्न

भाजपा ने चुनावी तैयारियों के लिए कब बैठक की?
भाजपा ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ पहली बड़ी बैठक की है।
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