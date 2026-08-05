सड़क से सदन तक आंदोलनरत छात्रों की मांगों को उठाएंगे : भाजपा

झारखंड के वरीय भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने छात्रों से बातचीत की और उनकी मांगों को जायज बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में नौकरियों में भ्रष्टाचार हो रहा है और सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मरांडी ने छात्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आश्वासन दिया।

रांची, वरीय संवाददाता। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों से मुलाकात की। इस बीच 15 मिनट से अधिक समय तक वार्ता चली। मरांडी ने कहा कि छात्रों की सारी मांगें जायज हैं। भाजपा छात्रों के मुद्दे पर उनके साथ सड़क से सदन तक खड़ी है। इस मामले को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में पेपर लीक का मामला ही नहीं है, बल्कि यहां जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा खुलेआम नौकरियां बेची गईं हैं। सिर्फ 14वीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी का ही मामला नहीं है, बल्कि जेएसएससी सीजीएल, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा सहित तमाम परीक्षाओं में धांधली व अनियमितता सामने आई है। उत्पाद सिपाही भर्ती में सवालों को तमाड़ में चुने हुए छात्रों को रटवाया गया था। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जेएसएससी द्वारा वैसे अभ्यर्थी, जिनसे पैसे लिए गए थे, उन्हें बिहार, नेपाल और रांची में 120 प्रश्नों के उत्तर रटवाये गए थे। सारे सवाल भी हूबहू पूछे गए थे.

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई मरांडी ने कहा कि झारखंड को करप्शन के दलदल से बचाना सबका दायित्व है। छात्रों के भविष्य के साथ-साथ झारखंड के भविष्य को भी बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में राज्य को करप्शन से बचाना है, जेपीएससी और जेएसएससी संस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो इसके अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और सचिव को तुरंत बर्खास्त करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच आवश्यक है। सभी दोषियों पर एफआईआर कर अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उन्होंने राज्य सरकार की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में छात्र आंदोलन में डटे हुए हैं। ये अपना वाजिब हक-अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार व प्रशासन ने थोड़ी भी मानवीय संवेदना नहीं दिखाई। उल्टा नियमों की आड़ में छात्रों को परेशान किया गया.

भाजपा विधायकों की उपस्थिति मौके पर भाजपा विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, मनोज यादव, नागेंद्र महतो, डॉ नीरा यादव, आलोक चौरसिया, देवेंद्र कुंवर, अमित यादव, शत्रुघ्न महतो, उज्ज्वल दास, मंजू कुमारी, प्रदीप प्रसाद, पूर्णिमा साहू, आजसू विधायक निर्मल महतो, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी, रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू सहित अन्य नेता मौजूद रहे।