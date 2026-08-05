युवाओं को पढ़ाया राष्ट्रवाद का पाठ
भाजपा के नेताओं ने युवाओं को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना शुरू किया है। हेमंत सिंह ने विभिन्न गांवों में युवाओं से संपर्क कर योजनाओं की जानकारी दी। युवाओं ने कहा कि उन्हें सकारात्मक कार्यों और राष्ट्र निर्माण में समय लगाना चाहिए।
भाजपा के नेताओं ने युवाओं को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना शुरू किया है। बुधवार को भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य हेमंत सिंह ने क्षेत्र के गांव लड़ाना, बिगराऊ, जरिया आलमपुर में युवाओं से जनसंपर्क किया साथ ही युवाओं को योजनाओं की जानकारी दी। गांव निवासी छात्र योगेश, योगेंद्र, सुरेन्द्र, नितिन, नवीन ने अपनी राय रखते हुए कहा कि छात्र भविष्य को लेकर गंभीर हैं। युवाओं ने कहा कि अपना समय सकारात्मक कार्यों और राष्ट्र निर्माण में लगाना चाहिए।
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