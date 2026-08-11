झारखंड बंद के समर्थन में भाजपाइयों ने बंद कराया चक्रधरपुर का बाजार
भाजपा द्वारा घोषित झारखंड बंद के समर्थन में चक्रधरपुर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर में घूम-घूमकर दुकानों को बंद कराया। कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। इस दौरान कई दुकानें बंद थीं और भाजपा नेता सक्रिय रहे।
चक्रधरपुर। भाजपा द्वारा घोषित झारखंड बंद के समर्थन में मंगलवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चक्रधरपुर शहर में घूम-घूमकर दुकान-बाजार बंद कराया। कार्यकर्ताओं ने विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद रखकर बंद को सफल बनाने की अपील की। इसके बाद शहर की कई दुकानें बंद नजर आईं। बंद को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही शहर में सक्रिय रहे। इस दौरान पूर्व विधायक शशिभूषण सामड, डॉ. विजय सिंह गागराई, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मालती गिलुवा, सुरेश साब, वार्ड पार्षद गौतम रवानी, शिवलाल रवानी, तीरथ जामुदा, समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें