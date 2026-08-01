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भर्ती परीक्षा घोटाले पर संसद परिसर में भाजपा सांसदों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और अन्य सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में घोटालों का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की और कांग्रेस पर आरोप लगाए।

भर्ती परीक्षा घोटाले पर संसद परिसर में भाजपा सांसदों का प्रदर्शन

जमशेदपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, सांसद विद्युतवरण महतो समेत झारखंड के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल भर्ती परीक्षाओं में कथित महाघोटाले का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। सांसदों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी से हस्तक्षेप कर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने की अपील की। प्रदर्शन में ढुल्लू महतो, कालीचरण सिंह, बीडी राम, प्रदीप कुमार वर्मा और मनीष जायसवाल भी शामिल रहे।

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