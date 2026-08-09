भाजपा पदाधिकारियों को प्रभारी बनाए जाने पर खुशी
कुशीनगर में भाजपा पदाधिकारियों ने प्रदेश नेतृत्व द्वारा नियुक्त नए प्रभारियों को शुभकामनाएं दीं। बैठक में जयप्रकाश शाही की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने रमेश सिंह, अभिजीत मिश्र, कामेश्वर सिंह और धर्मेंद्र सिंह की नियुक्तियों पर खुशी व्यक्त की। इस निर्णय से संगठन की मजबूती और पार्टी गतिविधियों में गति की उम्मीद जताई गई।
कुशीनगर। भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों एवं मोर्चों का प्रभारी बनाए जाने पर हाटा में भाजपाइयों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश शाही के नेतृत्व में आयोजित बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने नवनियुक्त प्रभारियों को शुभकामनाएं दीं। भाजपा नेताओं ने रमेश सिंह को वाराणसी क्षेत्र, अभिजीत मिश्र को गोरखपुर क्षेत्र, कामेश्वर सिंह को महिला मोर्चा तथा धर्मेंद्र सिंह को अनुसूचित मोर्चा का प्रभारी बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के इस निर्णय से संगठन को और मजबूती मिलेगी तथा पार्टी की गतिविधियों को गति मिलेगी। इस दौरान भाजपा जिला कोषाध्यक्ष नंदकिशोर नाथानी, टेकुआटार मंडल अध्यक्ष राजेश राव, मोतीचक मंडल महामंत्री अरुण पांडेय, राघवेन्द्र शुक्ल, पुनीत मणि, रमाशंकर सिंह आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें