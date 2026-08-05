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भाजपा नेता तरुण गुप्ता को तीन साल की सजा, सशर्त जमानत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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जामताड़ा, प्रतिनिधि।जातिसूचक गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के छह वर्ष पुराने मामले में जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अजय कुमार

भाजपा नेता तरुण गुप्ता को तीन साल की सजा, सशर्त जमानत

भाजपा नेता तरुण गुप्ता को तीन साल की सजा, सशर्त जमानत जातिसूचक गाली और मारपीट के मामले में कोर्ट का फैसला

जामताड़ा के सर्खेलडीह के सुबोध बाउरी ने किया था केस

कोर्ट का फैसला

जामताड़ा, प्रतिनिधि। जातिसूचक गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के छह वर्ष पुराने मामले में जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को भाजपा नेता तरुण गुप्ता को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

सजा और जमानत

इस सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह तथा बचाव पक्ष की ओर से दस गवाहों का परीक्षण कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सजा निर्धारित होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एक माह की सशर्त जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा व अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने तरुण गुप्ता को भादवि की धारा 341 में एक माह के कारावास व 500 रुपये, धारा 323 में एक वर्ष के कारावास व 1000 रुपये, धारा 504 में दो वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये तथा धारा 506 में दो वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत तीन वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर प्रत्येक धारा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलने तथा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया। यह मामला एससी/एसटी जामताड़ा थाना कांड संख्या-01/2020 से संबंधित है। प्राथमिकी के अनुसार जामताड़ा थाना क्षेत्र के सर्खेलडीह निवासी सुबोध बाउरी ने आरोप लगाया था कि 8 जुलाई 2020 को जमीन विवाद को लेकर तरुण गुप्ता उनके घर में घुस गए। आरोप है कि उन्होंने जातिसूचक गालियां दीं। घर खाली करने की धमकी दी और विरोध करने पर मारपीट करते हुए घसीटकर बाहर निकाल दिया। साथ ही गोली मारने की धमकी भी दी थी.

प्रश्नोत्तर

तरुण गुप्ता को कितनी सजा हुई है?
तरुण गुप्ता को तीन वर्ष की सजा हुई है।
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