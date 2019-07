BJP नेता ने कहा, सरकारी खजाने पर बोझ बने सिद्धू, बिना काम किए उठा रहे सुविधा का लाभ

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को पत्र लिखकर विभाग बदलने के एक महीने बाद भी पदभार न संभालने वाले कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Siddhu) के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

T Chugh, BJP: He has migrated&feud b/w CM&him has caused constitutional crisis. I request Guv to take decision in Punjab's interest. If Minister doesn't want to work someone else should look after his dept. If he's drawing a salary but not working, action should be taken. (08.09) pic.twitter.com/mSJqvU7JZo