कश्मीर में आतंकवादियों ने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या की, सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने शनिवार शाम भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना अनंतनाग के वेरिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक अनंतनाग जिले के नौगाम गांव में हथियारों से लैस आतंकवादी अनंतनाग जिले के भाजपा उपाध्यक्ष गुल मुहम्मद मीर के घर पहुंचे और उन्हें गोलियों से भून दिया।

साठ साल के गुल मोहम्मद मीर को पांच गोलियां मारी गईं जिनमें तीन उनके सीने में लगी और दो पेट में। घायल मीर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाजपा के राज्य प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि मीर पर आतंकियों ने हमला किया। जम्मू-कश्मीर भाजपा ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि पार्टी आतंकियों की करतूतों के आगे झुकने वाली नहीं है।

बता दें कि इस वक्त अनंतनाग में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस वजह से वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, बावजूद इसके आतंकी हथियारों से लैस होकर घटनास्थल तक पहुंचने में कामयाब रहे और उन्हें गोलियां मारकर फरार हो गए।

छापेमारी की जा रही

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए इलाके में छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। आस-पास से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी कर रही है।

भाजपा के पदाधिकारी गुलाम मोहम्मद मीर की नौगाम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं हिंसा के इस घृणित कार्य की निंदा करता हूं। दिवंगत की आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं. अल्लाह जन्नत नसीब करे। -उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता

Jammu & Kashmir: A BJP worker Gul Mohd Mir has been shot dead by terrorists at Nowgam, Verinag in South Kashmir. Security forces have cordoned off the area. More details awaited. pic.twitter.com/y6RazAOC28