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एमएलसी संजय मयूख व विधायक छोटी बाबाधाम रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सुल्तानगंज में भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय मयूख अपनी पत्नी रश्मि मयूख और परिवार के साथ कांवर यात्रा पर निकले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने कांवरिया श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की है। वे गंगा जल लेकर बाबाधाम के लिए पैदल रवाना हुए।

एमएलसी संजय मयूख व विधायक छोटी बाबाधाम रवाना

सुल्तानगंज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और एमएलसी संजय मयूख अपनी धर्मपत्नी रश्मि मयूख पूरे परिवार और छपरा से विधायक छोटी सिंह के साथ गंगाधाम से बाबाधाम रवाना हुए। कहा राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। कांवरिया श्रद्धालुओं के लिए हाईटेक व्यवस्था। शनिवार सुबह कांवर में गंगा जल लेकर बाबाधाम को पैदल रवाना हुए। संजय मंयूख ने बताया कि हर साल सावन में पैदल यात्रा करते हैं। सभी परिवार के सदस्य साथ मौजूद रहते हैं।

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