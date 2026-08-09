एमएलसी संजय मयूख व विधायक छोटी बाबाधाम रवाना
सुल्तानगंज में भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय मयूख अपनी पत्नी रश्मि मयूख और परिवार के साथ कांवर यात्रा पर निकले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने कांवरिया श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की है। वे गंगा जल लेकर बाबाधाम के लिए पैदल रवाना हुए।
सुल्तानगंज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और एमएलसी संजय मयूख अपनी धर्मपत्नी रश्मि मयूख पूरे परिवार और छपरा से विधायक छोटी सिंह के साथ गंगाधाम से बाबाधाम रवाना हुए। कहा राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। कांवरिया श्रद्धालुओं के लिए हाईटेक व्यवस्था। शनिवार सुबह कांवर में गंगा जल लेकर बाबाधाम को पैदल रवाना हुए। संजय मंयूख ने बताया कि हर साल सावन में पैदल यात्रा करते हैं। सभी परिवार के सदस्य साथ मौजूद रहते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें