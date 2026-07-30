गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों और आश्रमों में महंतों का किया सम्मान
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा के प्रदेश मंत्री सहजानंद राय ने आजमगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुँचकर गुरु परंपरा का सम्मान किया। उन्होंने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया और समाज के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर कई प्रमुख नेता भी उपस्थित थे। गुरु पूर्णिमा के महत्व पर चर्चा की गई।
आजमगढ़, संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सहजानंद राय ने जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर गुरु परंपरा का सम्मान किया। इसके साथ ही उन्होंने संत-महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने गणेश मंदिर, दक्षिण मुखी माता मंदिर तथा प्रसिद्ध चंद्रमा ऋषि आश्रम पहुंचकर महंत को अंगवस्त्रम् भेटकर करने के साथ ही सम्मानित किया। साथ ही माल्यार्पण कर उन्हें मिठाई भेंट की और गुरु-शिष्य परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त किया। प्रदेश मंत्री सहजानंद राय ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही ज्ञान, संस्कार और जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं।
गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है। उन्होंने कहा कि संत-महात्माओं का आशीर्वाद समाज को सदैव सकारात्मक दिशा देता है तथा राष्ट्र निर्माण में आध्यात्मिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश एवं देश की सुख-समृद्धि, शांति, सामाजिक सौहार्द और जनकल्याण की कामना करते हुए पूजा-अर्चना भी की। मंदिर एवं आश्रम परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं से उन्होंने गुरु परंपरा के महत्व पर चर्चा की और सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा, पल्हनी मंडल अध्यक्ष शशिकांत विश्वकर्मा, वरिष्ठ नेता श्यामनारायण सिंह, रविशंकर तिवारी, नीरज सिंह, मुंशी निषाद, अभिषेक गुप्ता, मयंक श्रीवास्तव, सौरभ कन्नौजिया, मोनू विश्वकर्मा, दिनेश राय आदि मौजूद रहे।
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