Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों और आश्रमों में महंतों का किया सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा के प्रदेश मंत्री सहजानंद राय ने आजमगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुँचकर गुरु परंपरा का सम्मान किया। उन्होंने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया और समाज के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर कई प्रमुख नेता भी उपस्थित थे। गुरु पूर्णिमा के महत्व पर चर्चा की गई।

गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों और आश्रमों में महंतों का किया सम्मान

आजमगढ़, संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सहजानंद राय ने जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर गुरु परंपरा का सम्मान किया। इसके साथ ही उन्होंने संत-महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने गणेश मंदिर, दक्षिण मुखी माता मंदिर तथा प्रसिद्ध चंद्रमा ऋषि आश्रम पहुंचकर महंत को अंगवस्त्रम् भेटकर करने के साथ ही सम्मानित किया। साथ ही माल्यार्पण कर उन्हें मिठाई भेंट की और गुरु-शिष्य परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त किया। प्रदेश मंत्री सहजानंद राय ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही ज्ञान, संस्कार और जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं।

ये भी पढ़ें:Azamgarh News: श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजे गए गुरुजन

गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है। उन्होंने कहा कि संत-महात्माओं का आशीर्वाद समाज को सदैव सकारात्मक दिशा देता है तथा राष्ट्र निर्माण में आध्यात्मिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश एवं देश की सुख-समृद्धि, शांति, सामाजिक सौहार्द और जनकल्याण की कामना करते हुए पूजा-अर्चना भी की। मंदिर एवं आश्रम परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं से उन्होंने गुरु परंपरा के महत्व पर चर्चा की और सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा, पल्हनी मंडल अध्यक्ष शशिकांत विश्वकर्मा, वरिष्ठ नेता श्यामनारायण सिंह, रविशंकर तिवारी, नीरज सिंह, मुंशी निषाद, अभिषेक गुप्ता, मयंक श्रीवास्तव, सौरभ कन्नौजिया, मोनू विश्वकर्मा, दिनेश राय आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: गुरु पूर्णिमा पर भाजपा का 151 धार्मिक स्थलों पर संतों का सम्मान
ये भी पढ़ें:Shamli News: गुरु पूर्णिमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में किया पुजारियों का सम्मान

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News BJP Azamgarh Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।