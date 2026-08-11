आखिरी कोशिश भी नाकाम होने पर नीरज ने दी थी जान

बागपत। शहर के पुराना कस्बा स्थित मोहल्ला देशराज में पत्नी से विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले भाजपा नेता के बेटे के शव का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिजनों में कोहराम मचा रहा। परिजनों ने बताया कि नीरज ने आत्महत्या से पहले पत्नी के पास फोन पर बातचीत की था। इससे पूर्व भी वह रिश्ता बचाने के लिए पत्नी को मनाने का प्रयास कर चुका था, लेकिन पत्नी ने उसकी एक न सुनी। दरअसल, शहर के देशराज मोहल्ले में भाजपा के पूर्व नगर मंत्री सहदेव सिंह ने 32 वर्षीय बेटे नीरज ने गत दिवस फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही मृतक युवक का शव घर पहुंचा, तो परिजनों में कोहराम मच गया। गमगीन माहौल में मृतक युवक के शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं, परिजनों ने बताया कि नीरज की शादी वर्ष 2022 में गौरीपुर जवाहरनगर निवासी युवती के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। चार दिन पहले भी किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाहिता अपने मायके चली गई थी। परिजनों ने बताया कि तभी से नीरज मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। उसने पत्नी को मनाने के भरसक प्रयास किए। यहां तक कहा कि उसने कभी चांटा भी नहीं मारा है। धमकाया है, उसके लिए सॉरी, लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं आई। गत दिवस फांसी लगाने से पहले भी उसने पत्नी से फोन पर बातचीत की थी, लेकिन वह फिर भी वापस नहीं आई। जिसके बाद उसने फांसी लगा ली। वहीं, पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।