बीजेपी नेता की अब कर्नाटक में चाकू मारकर हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस

बीजेपी कार्यकर्ता मोहम्मद अनवर की शुक्रवार की रात करीब साढ़े नौ बजे गौरी कलुवे इलाके में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता पर हमले की ख़बर मिलते ही पुलिस ने अनवर को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है।

बीजेपी नेता अनवर की हत्या

चिकमंगलुर के अर्बन यूनिट के बीजेपी महासचिव पर हुए इस महले को लेकर पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि, अधिकारियों को इस बात का अंदेशा है कि यह एक आपसी रंजिश का भी मामला हो सकता है।

BJP General Secretary of Chikmagalur, Anwar was killed by bike borne assailants in Gowri Kaluve area, last night at around 9.30 pm. #Karnataka pic.twitter.com/QFFT0HQB5w