मुन्नी झा को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सदस्य मनोनीत किए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष
भाजपा की नेता मुन्नी झा को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पार्टी के नेताओं का विश्वास है कि मुन्नी अपने नए पद की जिम्मेदारी को मेहनत, पारदर्शिता और समर्पण के साथ निभाएंगी। उन्हें बधाई देने वाले कई पूर्व पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं।
भाजपा नेत्री मुन्नी झा को पार्टी द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। पार्टी नेताओं ने विश्वास जताया है कि वे अपने नए दायित्व का भी उसी कर्मठता, पारदर्शिता और समर्पण के साथ निर्वहन करते हुए संगठन तथा समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्हें बधाई प्रेषित करने वालों में पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया सिंह पटेल, भाजयुमो के संथाल परगना प्रभारी रविंद्र तिवारी, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष नीतीश ओझा, मंडल अध्यक्ष उमेश पासवान, दीपक सिंह देव प्रमुख हैं।
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