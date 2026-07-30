गांव पिंडोरा में एमएलसी मोहित बेनीवाल का भव्य स्वागत
ग्राम पिंडोरा में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सभा में बताया कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, युवाओं और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाओं का कार्य कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने का भी आश्वासन दिया।
ऊन/झिंझाना। जनपद के ग्राम पिंडोरा में गुरुवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी मोहित बेनीवाल का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। गांव पहुंचने पर उनका फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और जयघोष के साथ अभिनंदन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मोहित बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और विकास भाजपा सरकार की पहचान बन चुके हैं और जनता का विश्वास ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना और स्वामित्व योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उद्यमी अंकित गोयल ने कहा कि किसान आज सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है और सरकार हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी है। गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए गए हैं। उद्योगों को बढावा मिला है। इस अवसर पर चौधरी रामपाल सिंह, ग्राम प्रधान चेनपाल सिंह, चौधरी विजय लोधी, संजय कुमार, डीसी शर्मा, रोहित कुमार, गजवीर सिंह, मनोज कुमार, सुंदरलाल, विजेंद्र कुमार, सुखपाल, बबलू, ओमवीर कुमार, प्रमोद कुमार, चौधरी वीरेंद्र सिंह, गौरव पवार, वरुण मलिक, अंकित गोयल, कपिल पंवार, अनुराग गर्ग, फहीम पंवार आदि मौजूद रहे।
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