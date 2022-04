हिंदी न्यूज़ देश INS Vikrant cheating case: INS विक्रांत केस में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, 57 करोड़ की हेराफेरी का मामला

INS विक्रांत चीटिंग केस (INS Vikrant cheating case) में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सेशंस कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Atul Gupta Mon, 11 Apr 2022 07:51 PM

