Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रभु श्रीराम व सनातन का अपमान निंदनीय : ज्योति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
Follow us on Google News
share

भाजपा नेता ज्योति झा ने कहा कि मिथिला में प्रभु श्रीराम की धरती पर विपक्षी सांसदों द्वारा उनके तैल चित्र का अपमान करना निंदनीय है। उन्होंने इस राजनीतिक तुष्टीकरण को लोकतंत्र के लिए दुखद बताया और सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

प्रभु श्रीराम व सनातन का अपमान निंदनीय : ज्योति

मधेपुर, निज संवाददाता। भाजपा के वरीय नेता ज्योति झा ने कहा है कि मिथिला सहित भारत प्रभु श्रीराम की धरती है। ऐसे में सनातन धर्मावलंबियों व प्रभु श्रीराम के तैल चित्र का विपक्षी एक-दो सांसद द्वारा अपमान करना निंदनीय व दुखद है। वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति लोकतंत्र के लिए दुखद है। ये बातें उन्होंने मधेपुर पुरानी बस स्टैंड स्थित अपने आवासीय परिसर स्थित कार्यालय में कही। वरीय भाजपा नेता ज्योति झा ने कहा कि सनातन धर्म व प्रभु श्रीराम के तैल चित्र का विपक्षी सांसद ने अपमान किया है। सांसद ने चंदन और भगवा वस्त्र पहनकर चोरी का नाटक किया।

ये भी पढ़ें:भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया

भाजपा के वरीय नेता ज्योति झा ने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:कफन बांधकर निकलता हूं, FIR से नहीं डरने वाला; राम मंदिर नाटक विवाद पर बोले पप्पू यादव
ये भी पढ़ें:संसद में सनातन के अपमान पर अग्रहरी समाज ने जताया आक्रोश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Madhubani News Madhubani Latest News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।