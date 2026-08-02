प्रभु श्रीराम व सनातन का अपमान निंदनीय : ज्योति
भाजपा नेता ज्योति झा ने कहा कि मिथिला में प्रभु श्रीराम की धरती पर विपक्षी सांसदों द्वारा उनके तैल चित्र का अपमान करना निंदनीय है। उन्होंने इस राजनीतिक तुष्टीकरण को लोकतंत्र के लिए दुखद बताया और सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
मधेपुर, निज संवाददाता। भाजपा के वरीय नेता ज्योति झा ने कहा है कि मिथिला सहित भारत प्रभु श्रीराम की धरती है। ऐसे में सनातन धर्मावलंबियों व प्रभु श्रीराम के तैल चित्र का विपक्षी एक-दो सांसद द्वारा अपमान करना निंदनीय व दुखद है। वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति लोकतंत्र के लिए दुखद है। ये बातें उन्होंने मधेपुर पुरानी बस स्टैंड स्थित अपने आवासीय परिसर स्थित कार्यालय में कही। वरीय भाजपा नेता ज्योति झा ने कहा कि सनातन धर्म व प्रभु श्रीराम के तैल चित्र का विपक्षी सांसद ने अपमान किया है। सांसद ने चंदन और भगवा वस्त्र पहनकर चोरी का नाटक किया।
भाजपा के वरीय नेता ज्योति झा ने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है।
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