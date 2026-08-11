छात्रों पर लाठीचार्ज निंदनीय, इस्तीफ़ा दें सीएम : डॉ. गोस्वामी
जामशेदपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने रांची में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर झारखंड पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की और कहा कि छात्रों का दमन हेमंत सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये को दर्शाता है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग पर कार्रवाई न करने पर भी सवाल उठाए।
जमशेदपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने रांची में विधानसभा के समक्ष छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर झारखंड पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीक़े से छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर किए गए वॉटर कैनन, अश्रु गैस तथा लाठीचार्ज से सैंकड़ों छात्र घायल हुए। छात्रों पर हुए निरंकुश दमन ने हेमंत सरकार के अलोकतांत्रिक, तानाशाही तथा छात्र विरोधी रवैया को उजागर किया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर जेपीएससी, जेएस्एससी तथा सीजीएल परीक्षाओं को रद्द कर सीबीआई जांच कराने की छात्रों की मांग पर हेमंत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही।
डॉ. गोस्वामी ने कहा कि इन परीक्षाओं में हुए बड़े पैमाने पर धांधली एवं घोटाले से राज्य की परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का विश्वास पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। हेमंत सरकार को डर है कि अगर इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच हुई तो घोटाले की आंच सरकार के उच्च पदों पर आसीन लोगों पर भी आने की संभावना है।
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