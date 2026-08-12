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ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए: लक्ष्मण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राज्यसभा में भाजपा नेता के लक्ष्मण ने ईपीएस पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की मांग की। उन्होंने बताया कि वैधानिक न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा में सुधार की जरूरत पर जोर दिया।

ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए: लक्ष्मण

राज्यसभा में मंगलवार को भाजपा नेता के लक्ष्मण ने ईपीएस पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर विचार करने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि वैधानिक न्यूनतम पेंशन अब भी एक हजार रुपये बनी हुई है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में भोजन, दवाओं और स्वास्थ्य सेवा की लागत में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है।

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