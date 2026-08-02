बड़कागांव में डीएपी खाद की कालाबाजारी पर रोक की मांग
बड़कागांव में भाजपा ओबीसी मोर्चा के सदस्य अशोक साहू ने डीएपी खाद की कालाबाजारी पर गहरा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि खाद की कीमतें 1500 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये तक पहुंच गई हैं और विक्रेता किसानों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से सवाल उठाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की।
बड़कागांव, प्रतिनिधि। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला कार्यसमिति सदस्य अशोक साहू ने क्षेत्र में डीएपी खाद की हो रही कालाबाजारी पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए सरकार और स्थानीय प्रशासन से इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होने कहा कि वर्तमान में खाद विक्रेता किसानों का शोषण कर रहे हैं। खाद के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 1500 रुपये की कीमत वाली डीएपी खाद की बोरी किसानों को 2500 रुपये तक में मनमाने दामों पर बेची जा रही है।इसके अलावा वजन में भी कटौती कर एक तरफ कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ बोरी का वजन 50 किलो से घटाकर 45 किलो कर दोहरी लूट की जा रही है।
खाद के महंगे होने और कालाबजारी के कारण किसानों की खेती में लागत मूल्य काफी बढ़ गई है, जिससे किसान लाचार और विवश होकर खेती करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और इस प्रकार उनका शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार और संबंधित विभाग को इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए खाद की कालाबाजारी करने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसानों को उचित दर पर खाद मिल सके और उन्हें राहत पहुंचे।
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