छह साल पुरानी वीडियो वायरल करने पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला
सेलाकुई, संवाददाता। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अक्षय गोस्वामी ने कांग्रेस पर पुरानी वीडियो को वायरल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास नए मुद्दे नहीं हैं और वे पुरानी सामग्री का सहारा ले रहे हैं। गोस्वामी ने भाजपा में शामिल होने का भी उल्लेख किया।
सेलाकुई,संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अक्षय गोस्वामी ने कांग्रेस पर छह वर्ष पुरानी वीडियो को सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल कर राजनीतिक माहौल बनाने का आरोप लगाया।
प्रेस वार्ता
सेलाकुई प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है, इसलिए पुरानी वीडियो को फिर से प्रचारित किया जा रहा है। जिला उपाध्यक्ष गोस्वामी ने बताया कि संबंधित वीडियो करीब छह वर्ष पहले उस समय बनाई गई थी, जब वह कांग्रेस में थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली और संगठन की कार्यप्रणाली से निराश होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा और उनके साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए।
कांग्रेस पर आरोप
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या छह वर्ष पुरानी वीडियो को दोबारा वायरल कर विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है। उनका आरोप था कि कांग्रेस वर्तमान मुद्दों पर जनता के बीच जाने के बजाय पुरानी सामग्री को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है।
प्रेसवार्ता में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुखदेव परशवान, मंडल महामंत्री यशपाल कैंतुरा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें