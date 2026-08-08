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भाजपा प्रदेश मंत्री आकांक्षा का घूरपुर में किया स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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घूरपुर। विगत दिनों प्रदेश भाजपा संगठन के विस्तार के समय भाजपा नेता आकांक्षा सोनकर को

भाजपा प्रदेश मंत्री आकांक्षा का घूरपुर में किया स्वागत
भाजपा प्रदेश मंत्री आकांक्षा का घूरपुर में किया स्वागत

विगत दिनों प्रदेश भाजपा संगठन के विस्तार के समय भाजपा नेता आकांक्षा सोनकर को शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश मंत्री के पद के लिए मनोनीत किया था। शनिवार को बारा विधान सभा क्षेत्र में आने की सूचना पर घूरपुर में भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। इस बीच उन्होंने मौजूद कार्यकर्ताओं से आगामी विधान सभा चुनाव के लिए मजबूती से लग जाने का आह्वान किया। इस मौके पर सुबोध जायसवाल, महेंद्र केसरवानी, सत्यम सिंह पटेल, रमेश सिंह, गब्बर जायसवाल, नरेंद्र जायसवाल, पिंटू जायसवाल, राजू गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।

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