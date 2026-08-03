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तिरंगा यात्रा की तैयारियों में जुटी भाजपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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पीएम मोदी के आह्वान पर भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। 10 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने अभियान की रूपरेखा और जिम्मेदारियों की जानकारी दी। 13 अगस्त को एक व्यापक तिरंगा यात्रा का आयोजन भी होगा।

तिरंगा यात्रा की तैयारियों में जुटी भाजपा

पीएम मोदी के आह्वान पर भाजपा ने तिरंगा यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी है। रविवार को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हरमन सिटी स्थित भाजपा कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक हुई। जिसमें अभियान की रूपरेखा तय करते हुए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इसके बाद मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत तिरंगा पटका पहनाकर और तिरंगा बैज लगाकर किया गया। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने घोषणा की कि 10 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेष जिला अभियान समिति का गठन कर लिया है।

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महानगर उपाध्यक्ष ललित नागदेव अभियान का महानगर संयोजक और अमित गर्ग (महानगर कोषाध्यक्ष), विवेक वाजपेयी (महानगर उपाध्यक्ष) और संजीव शर्मा (महानगर उपाध्यक्ष) सह संयोजक बनाया गया है। महानगर अध्यक्ष ने 10 से 15 अगस्त तक के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। महानगर में 10 से 12 अगस्त तक तीन दिन प्रत्येक मंडल और वार्ड में युवा मोर्चा की अगुवाई में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। 13 अगस्त को जिला मुख्यालय पर समाज के सभी वर्गों, प्रबुद्धजनों और गणमान्य नागरिकों को साथ लेकर एक व्यापक और विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। 13 से 15 अगस्त तक महानगर के हर घर, संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराया जाएगा।बैठक में महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, अभियान संयोजक ललित नागदेव, सह-संयोजक विवेक वाजपेयी, संजीव शर्मा, अमित मूर्ति सहित मेयर हरिकांत अहलूवालिया, महामंत्री नरेंद्र उपाध्याय, सीमा श्रीवास्तव, पूजा बंसल, डॉ. अजय दीवान, मीडिया प्रभारी अमित शर्मा, विशाल कनोजिया, विभोर चौधरी, पंकज कतीरा, डॉली गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, सुशील प्रजापति मौजूद रहे।

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