रविदास जयंती के बहाने दलितों में पैठ बनाएगी भाजपा

भाजपा 29 जुलाई से अगले साल 20 फरवरी तक संत रविदास समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। इस अभियान का उद्देश्य दलितों के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाना है। कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत सर्व धर्म के समरसता का संदेश दिया जाएगा। इस दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

-पार्टी 29 जुलाई से अगले साल 20 फरवरी तक चलाएगी संत रविदास समरसता संकल्प अभियान -प्रदेश कार्यशाला में पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह ने समझाई अभियान की रूपरेखा

लखनऊ, विशेष संवाददाता।

भाजपा का दलितों पर फोकस भाजपा का अगड़े-पिछड़ों के साथ ही दलितों पर भी फोकस है। पार्टी संत रविदास जयंती के बहाने यूपी में दलितों के बीच पैठ बढ़ाएगी। इसके लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है। इसे लेकर करीब सात महीनों तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की गई है। संत रविदास की 650वीं जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला को पार्टी ने समरसता संकल्प अभियान, नाम दिया है। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में विश्वैसरैया भवन में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने विस्तार से अभियान की रूपरेखा समझाई.

650वीं जयंती के कार्यक्रमों के बारे में भाजपा संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान आयोजित करेगी। कार्यशाला में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लाल सिंह आर्य ने कहा कि पार्टी संत रविदास के समता, भक्ति, सेवा, सामाजिक न्याय एवं मानवता के संदेश को लेकर जन-जन के बीच पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल ने संत रविदास, डा. भीमराव अम्बेडकर तथा भगवान बिरसा मुंडा को पूजने का काम नहीं किया। भाजपा अपने सभी महापुरुषों, गुरुओं, संतों को पूज भी रही है और उनके विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का काम भी कर रही है।

पूर्व सरकारों की आलोचना पूर्व सरकारों ने दिया सिर्फ अकबर-नेपोलियन, टेरेसा को सम्मान: पंकज

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती अगले वर्ष 20 फरवरी को है। वे उन चुनिंदा संतों में हैं जिन्होंने समाज को समरसता का संदेश दिया। उसी समरसता के संदेश के साथ हमारी भाजपा सरकारें लगातार काम कर रही हैं। चौधरी ने कहा कि संत रविदास ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जो वर्तमान में हमारे संविधान का मूलमंत्र है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरु रविदास ने अपना पूरा जीवन जातिवाद को समाप्त करने और छुआछूत को मिटाने में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो उन भारतीय लोगों को सम्मान देने और उनका उचित स्थान देने के लिए निरंतर कार्य करती रहती है जिसके वो हकदार हैं। पहले की सरकारें केवल अकबर, नेपोलियन और मदर टेरेसा को ही महान बताने में व्यस्त रही हैं और पूरे भारतीय समाज को गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त रखा।

अभियान का शुभारंभ और कार्यक्रम संतों-महात्माओं, गुरुओं को समरसता कार्यक्रमों से जोड़़ेंगे: धर्मपाल

प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि अभियान की जिला कार्यशाला 25 से 27 जुलाई के बीच प्रत्येक संगठनात्मक जिले में होगी। 29 जुलाई को वाराणसी में अभियान का शुभारंभ समरसता दीप अभियान से होगा। गुरू पूर्णिमा के अवसर पर सभी संत रविदास मंदिरों पर सामूहिक दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम होंगे। सामूहिक आरती, गुरुवाणी पाठ, भजन संध्या तथा अन्य धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 29 जुलाई से 10 सितंबर तक कलश वंदन अभियान प्रारंभ होगा जिसके तहत संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी में 29 जुलाई को कलश पूजन समरसता संगोष्ठी एवं अभियान शुभारंभ होगा। सभी राज्यों से आये जनप्रतिनिधियों को संत रविदास की जन्मस्थली की मिट्टी युक्त कलश प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें वे अपने राज्यों में ले जाकर अभियान का शुभारंभ करेंगे। भाजपा 29 जुलाई से 31 अगस्त तक संतों, महात्माओं, गुरुओं, महंतों से संपर्क कर उन्हें विभिन्न, धार्मिक, सामाजिक एवं समरसता कार्यक्रमों से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 5 अक्तूबर 5 नवंबर तक श्री गुरू रविदास महाराज समरसता यात्रा निकाली जाएगी। जालंधर पंजाब से प्रारंभ होकर यात्रा का समापन वाराणसी में होगा। कार्यक्रम में अभियान की केंद्रीय टोली के सदस्य व मंत्री असीम अरुण एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत मौजूद रहे।