गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ

जमुनिया, ए.सं. सहोदरा स्थित धर्मशाला देवाढ़ में भाजपा द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यकर्ताओं ने सुभद्रा माता के दर्शन एवं पूजा-अर्चना के साथ की। इस दौरान गुरु रविदास महाराज के जीवन, सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के संदेशों को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। बताया गया कि यह अभियान 22 फरवरी तक विभिन्न स्थानों पर चलाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं च्द्रिरका गुरो, किशोर कुमार गुरो, विजय महतो, उमेश प्रसाद, गोपाल कुमार, माधुरी देवी, मंजू देवी एवं किरण देवी ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन पंजीयार को फूल-माला एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद, भीतिहारवा मंडल अध्यक्ष निशिकांत गिरी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन पंजीयार, मुन्ना राम, रामस्नेही चौरसिया, राजेश गढ़वाल, सुनील गढ़वाल सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष निरंजन पंजीयार ने कहा कि संतों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त महापुरुष को ह्लशिरोमणिह्व की उपाधि दी जाती है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास महाराज ने जाति-पांति और भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया, जो आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने बताया कि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर देशभर के 21 हजार मंदिरों में कलश पहुंचाने का अभियान भी चलाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता तथा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प लिया और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का समापन किया।