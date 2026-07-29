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भाजपा चलाएगी 'समरसता संकल्प अभियान'

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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भारतीय जनता पार्टी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक ‘समरसता संकल्प अभियान’ चलाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उनकी समता, सामाजिक न्याय, मानवता और समरसता का संदेश प्रसारित करना है।

भाजपा चलाएगी 'समरसता संकल्प अभियान'

मांडर, प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक देशभर में ‘समरसता संकल्प अभियान’ चलाने की घोषणा की है। बुधवार को भाजपा नेता सन्नी टोप्पो के कंजिया स्थित आवास में अभियान की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता हुई।

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अभियान का उद्देश्य

भाजपा के पश्चिमी रांची जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक डेरा सचखंड बल्लां (जालंधर) से वाराणसी तक ‘गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा’ निकाली जाएगी। इसके अलावा संत संपर्क अभियान, छात्रावास संपर्क अभियान, समरसता संवाद, भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

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प्रेस वार्ता का आयोजन

अधिक जानकारियाँ

समरसता संकल्प अभियान कब से शुरू होगा?
समरसता संकल्प अभियान 29 जुलाई 2026 से शुरू होगा।
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