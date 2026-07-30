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भेदभाव मिटाने को रविदास के विचारों का करें प्रचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने वाराणसी के सीरगोवर्धनपुर में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गुरु रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक न्याय के विचारों का प्रचार करने का आग्रह किया, ताकि जातिगत भेदभाव मिट सके और सामाजिक सद्भाव बढ़ सके।

भेदभाव मिटाने को रविदास के विचारों का करें प्रचार

वाराणसी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने सीरगोवर्धनपुर में समरसता संकल्प अभियान के शुभारंभ पर कहा कि गुरु रविदास ने समरसता, समानता और सामाजिक न्याय का जो संदेश दिया, वही भारत की सांस्कृतिक आत्मा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अभियान के माध्यम से जातिगत भेदभाव मिटाने, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने और संत रविदास के विचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

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