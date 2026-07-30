विधायक श्रावस्ती राम फेरन पाण्डेय ने सिर पर कलश रखकर निकाला गया जुलूस
श्रावस्ती में भाजपा ने संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की। यह अभियान कलश वंदन यात्रा से शुरू हुआ और अगले सात महीनों तक चलेगा। विधायक राम फेरन पाण्डेय और पार्टी के अन्य नेताओं ने इस दौरान सामाजिक समरसता का संदेश फैलाने पर जोर दिया।
श्रावस्ती,संवाददाता। संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती को लेकर गुरुवार को भाजपा की ओर से समरसता संकल्प अभियान कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अभियान की शुरुआत जिले में कलश वंदन यात्रा के साथ हुई। यह अभियान अगले सात महीने तक चलेगा। संत रविदास की जयंती को लेकर गुरुवार को उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से कलश श्रावस्ती पहुंचा। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. मिश्रीलाल वर्मा, जिला महामंत्री सुनील चौधरी और विधायक श्रावस्ती राम फेरन पाण्डेय ने बाजे-गाजे के साथ कलश का स्वागत किया। विधायक ने विधि-विधान से कलश का पूजन किया और पुष्प चढ़ाकर उसे अपने सिर पर धारण किया। इसके बाद सिर पर कलश रखकर रथ से जुलूस निकाला।
इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह पुष्प वर्षा का कलश का स्वागत किया। इस दौरान विधायक रामफेरन पाण्डेय ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास सिर्फ किसी एक समाज के संत नहीं थे। वे संत परंपरा के श्रेष्ठ संतों में से एक थे। उन्होंने भक्ति का मार्ग ही नहीं दिखाया बल्कि समाज को समरसता और समानता का संदेश दिया। उनका मन चंगा तो कठौती में गंगा का उपदेश पूरी मानवता को सही मार्ग दिखाता है। जिलाध्यक्ष डॉ. मिश्रीलाल वर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष जाति या वंश में जन्म लेने से महान नहीं होता। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, आचरण और चरित्र से महान बनता है। यह संदेश समाज में सद्भाव और समानता को बढ़ावा देता है। जिला महामंत्री सुनील चौधरी ने कहा कि संत रविदास ने अपने उपदेश से समाज को जोड़ने का काम किया। उन्हें जातियों में बिखर रहे समाज को एक धागे में पिरोने का काम किया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें