Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

समरसता संकल्प अभियान में संत रविदास का गुणगान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

बागपत में भारतीय जनता पार्टी ने गुरु पूर्णिमा के दिन संत रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में मंदिरों में दीपक जलाए गए और महंतों का सम्मान किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने इस अभियान के महत्व के बारे में बताया, जो संत रविदास की जयंती पर समाप्त होगा।

समरसता संकल्प अभियान में संत रविदास का गुणगान

बागपत। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुधवार को गुरु पूर्णिमा के दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की। मंदिर और मठों में जाकर विधि विधान से दीपक जलाएं और पूजन किया। मंदिर के महंतों का सम्मान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने बताया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर समरसता संकल्प अभियान की शुरूआत की गई है। अभियान की शुरुआत गुरु पूर्णिमा से की गई और इसका समापन संत रविदास की जयंती पर होगा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मठों और मंदिरों के महंत और पुजारियों को अंगवस्त्र भेंट कर उनका सम्मानित किया गया।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: गुरु पूर्णिमा पर भाजपा का 151 धार्मिक स्थलों पर संतों का सम्मान
ये भी पढ़ें:Bokaro News: गुरु पूर्णिमा पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ
ये भी पढ़ें:डाट काली मंदिर से भाजपा के अभियान का शुभारंभ

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BJP Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।