समरसता संकल्प अभियान में संत रविदास का गुणगान
बागपत में भारतीय जनता पार्टी ने गुरु पूर्णिमा के दिन संत रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में मंदिरों में दीपक जलाए गए और महंतों का सम्मान किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने इस अभियान के महत्व के बारे में बताया, जो संत रविदास की जयंती पर समाप्त होगा।
बागपत। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुधवार को गुरु पूर्णिमा के दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की। मंदिर और मठों में जाकर विधि विधान से दीपक जलाएं और पूजन किया। मंदिर के महंतों का सम्मान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने बताया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर समरसता संकल्प अभियान की शुरूआत की गई है। अभियान की शुरुआत गुरु पूर्णिमा से की गई और इसका समापन संत रविदास की जयंती पर होगा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मठों और मंदिरों के महंत और पुजारियों को अंगवस्त्र भेंट कर उनका सम्मानित किया गया।
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