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भाजपा का समरसता संकल्प अभियान शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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अमेठी में संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा ने समरसता संकल्प अभियान शुरू किया। अभियान में 19 मंडलों में कलश पूजन और सामाजिक समरसता कार्यक्रम होंगे। 29 जुलाई को काशी में कलश पूजन हुआ और इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलश का अमेठी में स्वागत किया।

भाजपा का समरसता संकल्प अभियान शुरू

अमेठी। संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जनपद में समरसता संकल्प अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत जिले के सभी 19 मंडलों में कलश पूजन और सामाजिक समरसता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रवक्ता चन्द्रमौलि सिंह ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर 29 जुलाई को संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, काशी में विधि-विधान से कलश पूजन किया गया। इसके बाद भाजपा अमेठी का कलश जिला मंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक अरुण मिश्रा ने प्राप्त किया। काशी से प्रस्थान कर पावन कलश शुक्रवार को जिले की सीमा स्थित शारदन चौराहा मुंशीगंज पहुंचा।

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यहां भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने कलश का भव्य स्वागत किया।

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