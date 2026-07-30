बीहट से संत रविदास समरसता संकल्प अभियान की हुई शुरूआत
संत रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर भाजपा के द्वारा समरसता संकल्प अभियानदास के 650 वीं जयंती को लेकर भाजपा के द्वारा पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान के तहत कई प्रकार के कार्यक्र
बीहट, निज संवाददाता। संत शिरोमणि रविदास के 650 वीं जयंती को लेकर भाजपा के द्वारा पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान के तहत कई प्रकार के कार्यक्रम होने हैं। बेगूसराय जिला में संत रविदास समरसता संकल्प अभियान की शुरूआत तेघड़ा विधानसभा के बीहट इब्राहिमपुर टोला से की गई। लोगों ने बीहट इब्राहिमपुर टोला स्थित संत रवि दास की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा तथा उपाध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि सामाजिक समरसता तथा समभाव के सबसे बड़ें पैरोकार थे। भाजपा की केन्द्रीय कमेटी के निर्णय के आलोक में आगामी 26 फरवरी तक पूरे देशभर में समरसता संकल्प अभियान के तहत कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे।
बेगूसराय जिले में बीहट से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मौके पर जिला उपाध्यक्ष विकास कुमार, जिला महामंत्री कुंदन भारती, रामप्रवेश सहनी, रेखा राम, बेगूसराय भाजपा प्रभारी शशिभूषण बबलू, बीहट नगर परिषद के पूर्व मुख्य पार्षद अशोक कुमार सिंह, हम के जिलाध्यक्ष पीयूष कुमार, राज कुमार, बीहट मंडल अध्यक्ष यशस्वी आनंद, मंडल महामंत्री विवेक कुमार, सुरेन्द्र कुमार, राजा पासवान, मुकेश कुमार, शशिभूषण सिंह, नवीन सिंह समेत अन्य मौजूद थे। मौके पर समरसता भोज का भी आयोजन किया गया।
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