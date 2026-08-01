भाजपा जिलाध्यक्ष ने ‘समरसता संकल्प अभियान’ की दी जानकारी
भाजपा ने संत गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान शुरू किया है। जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरि ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य गुरु रविदास जी के आदर्शों को फैलाना और समाज में समरसता को बढ़ावा देना है। सभी नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है।
गोपालगंज , एक संवाददाता। भाजपा द्वारा संत गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को प्रेस वार्ता कर भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गिरि ने अभियान की जानकारी दी। जिसमें कहा कि संत गुरु रविदास जी के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने व सामाजिक समरसता को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से पूरे देश में भाजपा यह अभियान चला रही है। इस अभियान के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को जोड़ने, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने और सबका साथ- सबका विकास, सबका विश्वास - सबका प्रयास की भावना को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है।
जिला अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों से आह्वान किया कि वे संत गुरु रविदास जी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें । साथ ही सामाजिक सौहार्द और समरसता को बढ़ावा देने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। मौके पर राजू चौबे,दीपक दीपू,भाजपा मीडिया प्रभारी रितेश सिंह, रामा जी शाह, फरहान मंसूर, दीपक साह,राहुल सिंह आदि मौजूद रहें ।
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