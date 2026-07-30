रुद्रपुर, संवाददाता। भाजपा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 29 जुलाई से 20 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गुरु रविदास के संदेश को फैलाने हेतु आयोजित होगा। अभियान में पूजा-पाठ, कलश वंदन, और राष्ट्रीय यात्रा शामिल हैं।

गुरु रविदास जयंती पर भाजपा का समरसता अभियान शुरू

रुद्रपुर, संवाददाता। संत शिरोमणि guru रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। अभियान के तहत 29 जुलाई से 20 फरवरी तक विभिन्न चरणों में धार्मिक, सामाजिक और जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अभियान के उद्देश्य गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने बताया कि अभियान का उद्देश्य गुरु रविदास के समरसता, समानता, सामाजिक न्याय और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने अपने विचारों और जीवन से समाज को भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक विषमता से मुक्त होकर भाईचारे के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका 'बेगमपुरा' का दर्शन समानता और न्यायपूर्ण समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करता है।

कार्यक्रम की शुरुआत जिलाध्यक्ष ने बताया कि अभियान की शुरुआत गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर जिले के विभिन्न गुरु रविदास मंदिरों में पूजा-अर्चना, दीप प्रज्ज्वलन, भजन-कीर्तन, प्रसाद वितरण, भंडारे और संत सम्मान कार्यक्रमों के साथ की गई। 29 जुलाई से 10 सितंबर तक 'कलश वंदन अभियान' चलाया जाएगा। इसके तहत वाराणसी स्थित श्री गुरु रविदास जन्मस्थली, गोवर्धनपुर से भेजे गए 131 पवित्र कलशों का विभिन्न राज्यों में स्वागत किया जाएगा।

जनसंपर्क अभियान उत्तराखंड पहुंचने वाले कलश का जिले में भव्य स्वागत होगा तथा मंदिरों और बस्तियों में कलशपूजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई से 31 अगस्त तक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से गुरु रविदास परंपरा से जुड़े संतों, महापुरुषों और समाज के प्रबुद्धजनों का सम्मान किया जाएगा।

राष्ट्रीय यात्रा इसके बाद 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सचखंड बल्लां (जालंधर) से गुरु रविदास की प्रतिमा के साथ राष्ट्रीय यात्रा निकाली जाएगी, जो वाराणसी के गोवर्धनपुर तक पहुंचेगी। यात्रा उत्तराखंड सहित कई राज्यों से होकर गुजरेगी, जहां भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और गुरु रविदास के विचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में जिला महामंत्री तरुण दत्ता, कार्यक्रम सह-संयोजक राजेश कोली, विपिन सिंह गेहलोत, मीडिया संयोजक विजय पाल सिंह तोमर, सह कार्यालय मंत्री सुरेंद्र चौधरी, जिला कोषाध्यक्ष रोशन अरोड़ा तथा अंकित कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।