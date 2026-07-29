गुरु पूर्णिमा से भाजपा देशभर में मनाएगी समरसता संकल्प अभियान : अनंत

साहिबगंज। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650 वीं जयंती के अवसर पर भाजपा ने देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान प्रारंभ किया है। यह अभियान 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। इसमें विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों और यात्राओं का आयोजन किया जाएगा।

साहिबगंज। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650 वीं जयंती से भाजपा ने देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान 29 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा से 20 फरवरी 2027 माघ पूर्णिमा तक चलेगा। उपरोक्त जानकारी राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने बुधवार को पत्रकारों को दी है। उन्होंने कहा की संत गुरु रविदास किसी समाज के संत नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के महान पथ प्रदर्शक हैं। उनको नमन करते हुए भाजपा बुधवार 29 जुलाई से देशव्यापी कार्यक्रम शुरू कर दिया है।

कार्यक्रम की शुरुआत पहली कड़ी में बुधवार की शाम को देश भर के मंदिरों में समरसता दीप महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के तहत 51000 स्थानों से अधिक संख्या में मंदिरों में दीप प्रज्वलित किया जाएगा। वहीं 10 सितंबर तक संत गुरु रविदास कलश वंदन अभियान में संत की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी से भरी 131 पवित्र कलश लेकर देश भर के 21000 से अधिक राज्यों के जिला व मंदिरों तक पहुंचाया जाएगा।

भविष्य की योजनाएँ 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसमें साधु-संत-महात्मा आदि को सम्मानित किया जाएगा। 05 अक्टूबर से 05 नवंबर तक श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा होगी। 26 नवंबर से 15 जनवरी 2027 तक श्री गुरु रविदास महाराज छात्रावास संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सभी छात्रावासों में छात्रों से संवाद किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए प्रदेश, जिला व मंडल स्तर पर टोली बनेगी। जिला टोली में 4 सदस्य, मंडल की टोली में तीन सदस्य होंगे जो इस अभियान को अपने अपने स्तर से संचालित करायेंगे। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम यादव, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य धर्मेंद्र कुमार, संजीव पासवान, संतोष चौधरी आदि थे।

फोटो:7 , प्रेस वार्ता करते पूर्व विधायक।