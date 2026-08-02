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भाजपा पदाधिकारियों ने पूजा पाठ के बाद रवाना किया यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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भाजपा जिला कार्यालय के अटल भवन से संत शिरोमणि रविदास की जन्मभूमि वाराणसी की पवित्र मिट्टी की कलश यात्रा रवाना की गई। यह यात्रा जनपद के सभी मंडलों में भ्रमण करेगी और संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित की गई है। विधायक और भाजपा नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

भाजपा पदाधिकारियों ने पूजा पाठ के बाद रवाना किया यात्रा

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। भाजपा जिला कार्यालय के अटल भवन से संत शिरोमणि रविदास की जन्मभूमि वाराणसी की मिट्टी कलश यात्रा को रविवार को भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप देव पटेल की अगुवाई में रवाना किया गया। यह कलश यात्रा जनपद के सभी मंडलों में भ्रमण करेगा। इस कलश में वाराणसी स्थित गुरु रविदास की जन्मभूमि की पवित्र मिट्टी रखी गई है। यह यात्रा पहले कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के मंडलों में जाएगी। जिलाध्यक्ष दिलीप देव पटेल ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने पूरे जीवन समाज में समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उनका आदर्श वाक्य मन चंगा तो कठौती में गंगा आज भी प्रासंगिक है।

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भाजपा सरकार उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। यह कलश यात्रा उसी उद्देश्य का प्रतीक है। पूजा के बाद कार्यकर्ताओं ने जय गुरु रविदास के नारे लगाए। जिला संयोजक सुरेश कन्नौजिया ने बताया कि यह यात्रा सामाजिक समरसता का संदेश देने के साथ-साथ संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। कार्यक्रम में विधायक धर्म राज निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ मिथिलेश त्रिपाठी, राम प्रकाश यादव, ज्ञान सागर सिंह, रमा शंकर सिंह, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम, अनीता कमल, विद्यावती राजभर, ब्लाक प्रमुख आनंद वर्मा,जिला उपाध्यक्ष मनोज मिश्र, डॉ रजनीश सिंह, जिला महामंत्री बाबा राम शब्द यादव, जिला मीडिया प्रभारी बाल्मीकि उपाध्याय समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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