तिरंगा हमारे गौरव और एकता का प्रतीक है : नितिन नवीन

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि तिरंगा हमारे गौरव, एकता और आजादी के लिए दिए गए बलिदानों का प्रतीक है, जो हर भारतीय को देश की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान हर व्यक्ति तक देशभक्ति की भावना पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने लोगों से उत्साह के साथ अभियान में शामिल होने और ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने का आग्रह किया। नवीन ने कहा कि इस साल यह अभियान और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि देश ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है।केंद्रीय