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तिरंगा हमारे गौरव और एकता का प्रतीक है : नितिन नवीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तिरंगा को गौरव और एकता का प्रतीक मानते हुए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू किया है। यह अभियान लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करेगा और ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल ने भी इस पहल का समर्थन किया।

तिरंगा हमारे गौरव और एकता का प्रतीक है : नितिन नवीन

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि तिरंगा हमारे गौरव, एकता और आजादी के लिए दिए गए बलिदानों का प्रतीक है, जो हर भारतीय को देश की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान हर व्यक्ति तक देशभक्ति की भावना पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने लोगों से उत्साह के साथ अभियान में शामिल होने और ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने का आग्रह किया। नवीन ने कहा कि इस साल यह अभियान और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि देश ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है।केंद्रीय

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मंत्री किरेन रिजिजू ने लोगों से तिरंगे को हर घर और हर दिल का हिस्सा बनाने की अपील की। रिजिजू ने कहा कि आइये हम सब मिलकर भारत के गौरव, एकता और भावना का जश्न मनाएं। उन्होंने बाइक पर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेते हुए अपना एक वीडियो भी शेयर किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तिरंगा भारत के गौरव, वैभव और शान का प्रतीक और हर घर की पहचान बनना चाहिए। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने लोगों से अपील की कि वे ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत अपने घरों, प्रतिष्ठानों और कार्यस्थलों पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराएं। इसके साथ ही, सेल्फी लें और उसे harghartiranga.com पर अपलोड करें।

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