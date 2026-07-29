जेन-जी के लिए भाजपा का एकता मार्च सितंबर में
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सितंबर से 'डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम एकता मार्च' शुरू करने जा रहा है। यह मार्च कश्मीर से शुरू होगा और अक्तूबर में रामेश्वरम में खत्म होगा। इसका उद्देश्य जेन-जी को भारत के विचारों से जोड़ना है। यात्रा धार्मिक स्थलों से होते हुए युवाओं को एकजुट करने का प्रयास करेगी।
नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सितंबर से ‘डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम एकता मार्च’ की शुरुआत कर रहा है। यह अभियान देश के जेन-जी को भारत के विचार और जनसेवा से जोड़ने के मकसद से चलाया जा रहा है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि यह मार्च कश्मीर से शुरू होगा और अक्तूबर में तमिलनाडु के रामेश्वरम में डॉ. कलाम मेमोरियल पर खत्म होगा। मार्च में शामिल लोग पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से होते हुए पूरे भारत का सफर करेंगे। उन्होंने बताया कि ‘एकजुट भारत, सशक्त भारत’ के दृष्टिकोण पर आधारित यात्रा मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और दरगाहों से गुजरेगी।
इस दौरान विचारों का आदान-प्रदान और संदेश साझा करना आसान होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि रास्ते में लाखों जेन-जी छात्र-युवा इस पहल से जुड़ेंगे।
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