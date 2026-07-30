डिजिटल बनाई जा रही बूथ कमेटियां
अमेठी में भाजपा की बूथ कमेटियों को डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। जिला महामंत्री विषुव मिश्र ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने का प्रयास शुरू किया है। इस अभियान का लक्ष्य संगठन को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है।
अमेठी। भाजपा की बूथ कमेटियों को डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए जिले में जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा के जिला महामंत्री विषुव मिश्र को इस अभियान का जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। वह प्रतिदिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं को डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म से जोड़ने के साथ उन्हें प्रशिक्षण देने में जुटे हैं। अभियान के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठन के इतिहास और सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। पार्टी का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर संगठन को तकनीकी रूप से मजबूत और सशक्त बनाना है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें