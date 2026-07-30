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डिजिटल बनाई जा रही बूथ कमेटियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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अमेठी में भाजपा की बूथ कमेटियों को डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। जिला महामंत्री विषुव मिश्र ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने का प्रयास शुरू किया है। इस अभियान का लक्ष्य संगठन को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है।

डिजिटल बनाई जा रही बूथ कमेटियां

अमेठी। भाजपा की बूथ कमेटियों को डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए जिले में जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा के जिला महामंत्री विषुव मिश्र को इस अभियान का जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। वह प्रतिदिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं को डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म से जोड़ने के साथ उन्हें प्रशिक्षण देने में जुटे हैं। अभियान के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठन के इतिहास और सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। पार्टी का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर संगठन को तकनीकी रूप से मजबूत और सशक्त बनाना है।

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