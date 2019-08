स्वतंत्रता दिवस पर जमकर नाचे लद्दाख सांसद जमयांग, कही ये बात

जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने वाले लद्दाख ने पूरे उमंग के साथ गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया। भाजपा के स्थानीय सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल इस दौरान लद्दाख का पारंपरिक नृत्य भी किया। सेरिंग नामग्याल ने कहा कि अब लद्दाख क्षेत्र को कश्मीर से आजादी मिल गई।

यहां आप सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल का डांस भी देख सकते हैं-

#WATCH BJP MP from Ladakh, Jamyang Tsering Namgyal (in front) dances while celebrating 73rd #IndiaIndependenceDay, in Leh. pic.twitter.com/KkcNoarPPB