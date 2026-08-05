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10 से 15 अगस्त तक हर घर पर लहराए राष्ट्रध्वज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में भाजपा पार्षद दल की बैठक में राम किशोर साहू ने 'हर घर तिरंगा' अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने तिरंगा फहराने और गुरु रविदास कलश यात्रा को सफल बनाने की बात की। महापौर और अन्य नेताओं ने सहयोग देने का आश्वासन दिया और समाज में एकता बनाए रखने की आवश्यकता बताई।

10 से 15 अगस्त तक हर घर पर लहराए राष्ट्रध्वज

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। नगर निगम के भाजपा पार्षद दल की बैठक में भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू ने कार्यकर्ताओं और पार्षदों से 10 से 15 अगस्त तक चलने वाले ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पूरे कानपुर में प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान और वार्ड में सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराया जाए। साथ ही संत शिरोमणि गुरु रविदास कलश यात्रा को भी व्यापक स्तर पर सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति, सामाजिक समरसता और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने की जिम्मेदारी भाजपा कार्यकर्ताओं की है। कुछ विदेशी ताकतें समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे समय में सभी को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना होगा।

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बैठक में महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि नगर निगम अभियान को सफल बनाने में पूरा सहयोग देगा। भाजपा कानपुर दक्षिण के जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने संगठनात्मक कार्यक्रमों को अनुशासन के साथ संपन्न कराने का आह्वान किया, जबकि भाजपा कानपुर उत्तर के जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने बैठक का संचालन किया। इस दौरान भाजपा पार्षद दल के सभापति नवीन पंडित, पार्षद विवेक शर्मा, गोविंद शुक्ला, अंकित मिश्रा, गुंजन लाल शर्मा, नीरज बाजपेई, विनय सिंह पटेल, सुभाष गौड़, महेंद्र पांडेय, पप्पू, अमित गुप्ता, नीरज रक्सेल, मनीष बाजपेई, आदर्श गुप्ता मौजूद रहे।

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