बैठक में नहीं पहुंचे 22 जिम्मेदार, भड़के क्षेत्रीय अध्यक्ष

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। भाजपा कानपुर­-बुंदेलखंड क्षेत्र की बुलाई उत्तर -दक्षिण जिलों की बैठक में अपेक्षित संख्या न होने पर क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू का पारा चढ़ गया। जिलाध्यक्षों से कहा कि अभी बैठक में सभी नहीं हैं तो पार्टी मिशन-2027 कैसे सफल होगा। यह नहीं चलेगा। भविष्य की बैठकों में अपेक्षित संख्या जिलों की रहे। पद संगठन का काम करने के लिए होता है न कि रौब गांठने को। क्षेत्रीय अध्यक्ष के तेवर देख कुछ देर को बैठक कक्ष में सन्नाटा पसर गया। जिम्मेदार जिलाध्यक्ष बगलें झांकने लगे। क्षेत्रीय बैठक में हर घर तिरंगा और संत रविदास रज कलश यात्रा अभियान को लेकर रामकिशोर साहू ने जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मंडल प्रभारी और जिला प्रभारी की बैठक बुलाई थी।

अपेक्षित संख्या से उत्तर-दक्षिण से 22 जिम्मेदार नहीं पहुंचे थे। कम संख्या देख रामकिशोर साहू का पारा चढ़ गया। जिम्मेदार तर्क देने लगे कि बारिश है। जवाब मिला कि बारिश सबके लिए है। दीप प्रज्जवलन से शुरू हुई बैठक में रामकिशोर साहू ने कहा कि भारत माता की जय और ‘वंदेमातरम्’ के उद्घोष से राष्ट्र विरोधी ताकतें भयभीत होती हैं। तिरंगा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। राष्ट्रभावना के इस संदेश को जन-जन तक पहुंचाना हर भारतीय का कर्तव्य है। बूथ स्तरीय प्रशिक्षण अभियान, संत रविदास की रज कलश वंदन यात्रा तथा तिरंगा यात्रा अभियान संगठन महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। साहू ने बताया कि 10, 11 एवं 12 अगस्त को कानपुर महानगर के सभी 27 मंडलों में भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन होगा। अध्यक्षता दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह तो बैठक की प्रस्तावना उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने रखी। संचालन जिला महामंत्री जसविंदर सिंह ने किया। यहां विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक नीलिमा कटियार, पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया, अनूप अवस्थी, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद शुक्ल रहे।