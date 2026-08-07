भाजपा नगर की बैठक में संगठनात्मक कार्यक्रम पर चर्चा
जामताड़ा में भाजपा की चौथी मासिक बैठक नगर अध्यक्ष प्रदीप राउत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को जनाधार बढ़ाने के लिए सक्रियता से काम करने का निर्देश दिया गया। विशेष रूप से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पर भी जानकारी साझा की गई।
जामताड़ा, प्रतिनिधि। भाजपा जामताड़ा नगर इकाई की चौथी मासिक संगठनात्मक बैठक गुरुवार को दुमका रोड स्थित भवन में नगर अध्यक्ष प्रदीप राउत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नगर में चल रहे संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। नगर अध्यक्ष प्रदीप राउत ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश एवं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के मार्गदर्शन में नगर इकाई की मासिक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने और पार्टी के कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रियता के साथ काम करना होगा।
भाजपा नेता संतन मिश्रा ने कहा कि बैठक में विशेष रूप से एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा की गई। पांच अगस्त को जारी मतदाता सूची में किसी कारणवश छूटे योग्य लोगों के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। इसके अलावा आगामी दिनों में पार्टी की ओर से निर्धारित कार्यक्रमों को सफल बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से जामताड़ा नगर में भाजपा का जनाधार और मजबूत होगा। बैठक में जिला महामंत्री कमलेश मंडल, जिला उपाध्यक्ष सुकुमार सरखेल व सुजाता सिंह, किसान नेता अंजनी तिवारी, नगर महामंत्री लखिन्द्र सिंह, ब्रजेश राउत, विनोद चौबे, सुप्रकाश चौधरी, सपन महतो और मिथुन गुप्ता समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।
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