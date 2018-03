कर्नाटक चुनाव:BJP के अमित मालवीय की ट्वीट पर मचा बवाल, उठे सवाल

चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। कर्नाटक में 12 मई को एक चरण में मतदान होगा और मतगणना 15 मई को होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर एक बवाल तब खड़ा हो गया जब बीजेपी के आईटी सेल इंचार्ज अमित मालवीय ने चुनाव आयोग से पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से चुनाव के तारीख का ऐलान कर दिया। अमित मालवीय के ट्वीट पर लोग मजा लेने लगे। ट्विटर यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया कि चुनाव की तारीख तो बता दिया अब नतीजे भी घोषित कर दीजिए।

अमित मालवीय ने इस पर जवाब दिया कि उन्होंने एक न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग देखने के बाद ट्वीट किया। अमित मालवीय के ट्वीट को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ओमप्रकाश रावत से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सूचना कैसे लीक हुई इसकी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। हालांकि हंगामा मचने के तुरंत बाद अमित मालवीय ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस मामले पर चुनाव आयोग और भाजपा से सवाल पूछा है कि आखिर तारीखों की घोषणा से पहले यह सूचना अमित मालवीय के पास कैसे पहुंची।

BJP becomes the ‘Super Election Commission’ as they announce poll dates for Karnataka even before the EC.



Credibility of EC is on test.

Will EC now issue notice to BJP President, Amit Shah & register an FIR against BJP IT Head for leaking EC’s confidential information? pic.twitter.com/i3vU2iJpjH